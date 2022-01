Hitman 3: upgrade gratis agli acquirenti su Steam, dopo le critiche

Come risarcimento per i problemi arrecati, il team ha deciso di offrire degli upgrade gratis alle versioni superiori del gioco a chi ha già acquistato o acquisterà entro il 19 febbraio 2022 Hitman 3 e Hitman Trilogy su Steam.

Hitman 3 e Hitman Trilogy hanno subito un lancio alquanto difficoltoso su Steam , a causa di alcuni problemi evidenti rilevati alla modalità in VR, al prezzo considerato troppo alto e altre questioni tecniche oltre alla confusione emersa sui contenuti delle tante edizioni disponibili, cosa che ha spinto IO Interactive ad offrire degli upgrade gratis come ricompensa.

"Il nostro lancio di Hitman 3 su Steam non è andato come avevamo programmato. Eravamo molto emozionati di portare il gioco su Steam con nuovi contenuti e sapevamo che questa attesa era condivisa anche dai nostri giocatori, specialmente dopo l'esclusiva di un anno su Epic Games Store", ha scritto il team sul proprio sito ufficiale.

"Alla fine, non siamo riusciti a rispettare le aspettative per l'esperienza di lancio e non ci piace il modo in cui la community ha iniziato il proprio viaggio su Hitman 3. Dunque, ecco cosa faremo: tutti coloro che hanno già acquistato Hitman 3 o chiunque lo acquisti entro il 19 febbraio, otterrà un grade gratis".

A partire dal 27 gennaio 2022, il processo di upgrade si svolgerà automaticamente attraverso Steam, basterà lanciare la propria copia del gioco e i nuovi contenuti dell'upgrade gratuito compariranno tra quelli disponibili.