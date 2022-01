AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, data d'uscita e trailer sulla storia

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative ha finalmente una data d'uscita fissata, annunciata da Spike Chunsoft insieme alla pubblicazione di un nuovo trailer sulla storia che mostra più nel dettaglio le caratteristiche di questa nuova e strana avventura.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative sarà dunque disponibile dal 24 giugno 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, seguito dell'ottimo AI: The Somnium Files che abbiamo recensito non molto tempo fa, in occasione del suo arrivo su Xbox Game Pass.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, la key art

Il nuovo capitolo non sembra sia disponibile al lancio nel servizio su abbonamento di Microsoft, almeno in base alle informazioni fornite finora.

In questo nuovo capitolo ci troviamo ad avere a che fare con due protagonisti: l'Agente Speciale Mizuki (presente anche nel primo) e l'Agente Speciale Ryuki, ognuno con un proprio partner AI, rispettivamente Aiba e Tema, entrambi impegnati nelle indagini sul presunto serial killer Half Body, responsabile di una serie di raccapriccianti omicidi.

La storia racconta di un misterioso cadavere diviso a metà scoperto di recente in ottime condizioni di conservazione, corrispondente alla metà mancante di un corpo che era stato trovato 6 anni prima, facendo pensare a un unico serial killer. Lo stato in cui la nuova metà viene ritrovata fa pensare al fatto che l'omicidio sia stato però commesso da poco tempo e non sarebbe compatibile con il delitto di sei anni prima.

Questo fornisce lo spunto per una nuova storia ricca di stranezze e colpi di scena, dialoghi, personaggi sopra le righe e scelte da fare per portare avanti la trama, oltre alle sezioni di indagine nel Somnium utilizzando le intelligenze artificiali di supporto. Anche in questo caso, la storia e il soggetto sono opera di Kotaro Uchikoshi, autore noto con la serie Zero Escape, che anche in questo caso si dimostra molto capace di gestire storie e personaggi alquanto bizzarri e coinvolgenti.

Nel trailer possiamo anche notare la presenza di Kaname, il protagonista del primo capitolo, che evidentemente tornerà anche in questo pur non essendo uno dei personaggi principali, ma il suo ruolo è ancora un mistero, al momento.