The Elder Scrolls Online: High Isle, nuova espansione annunciata: data d'uscita e trailer

Durante un livestream, Bethesda e Zenimax Online hanno annunciato The Elder Scrolls Online: High Isle, nuova espansione per il MMORPG in arrivo con data di uscita, trailer e dettagli vari di quello che sembra essere un sostanzioso pezzo di avventura in arrivo.

High Isle arriverà il 6 giugno 2022 su PC e Google Stadia, mentre il 21 giugno 2022 sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, portando una nuova dose di contenuti all'RPG online fantasy basato sulla celebre serie di Bethesda in una serie di avventure che dovrebbe durare un anno, attraverso l'intero 2022 di The Elder Scrolls Online.

Oltre a una nuova ambientazione, caratterizzata dalla presenza del mare e uno scenario che ricorda le scogliere della Normandia e della Gran Bretagna, High Isle porta con sé ovviamente anche nuove quest, personaggi e storie. La prima parte della storia si intitola Legacy of the Bretons e ci porta a scoprire l'affascinante arcipelago delle Systres.

Legacy of Bretons inizierà anche prima, con l'arrivo di Ascending Side a marzo (il 14 marzo su PC e il 29 marzo su console) che funge da introduzione alla nuova maxi-espansione.

The Elder Scrolls Online: High Isle, l'immagine di copertina

High Isles proseguirà poi con l'arrivo a giugno, portando con sé 30 ore di gameplay inedito con nuove storie, personaggi e ambientazioni in un vero e proprio nuovo capitolo del MMORPG.

Tra le caratteristiche troviamo una nuova area esplorabile delle isole di High Isles e Amenos, una storia densa di intrighi politici e misteri, un nuovo mini-gioco all'interno del MMORPG, chiamato Tales of Tribute e incentrato su un gioco di carte, una Trial da 12 giocatori chiamata Dreadsail Reef, due nuovi Companion: Ember e Isobel, nuovi eventi, boss e tanto altro. Tutto questo arriva dopo l'uscita del recente Deadlands, espandendo ulteriormente il MMORPG.