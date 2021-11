The Elder Scrolls Online: Deadlands disponibile su PC e Stadia, trailer di lancio

The Elder Scrolls Online: Deadlands è disponibile su PC e Google Stadia, e arriverà il 16 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Bethesda.

Destinato a chiudere i cancelli di Oblivion, The Elder Scrolls Online: Deadlands ci vedrà esplorare terre sconosciute, scoprire nuovi e insoliti alleati, e impedire a Dagon di conquistare il Nirn nel frenetico finale da 20 ore. Il DLC include nuove missioni che si sbloccano completando le storie principali del DLC Deadlands e del capitolo Blackwood.

Chi ha già giocato a The Elder Scrolls IV: Oblivion riconoscerà alcune zone delle Deadlands, ma vi attendono nuove aree affascinanti in The Burn, The Sever e nella metropoli del deserto conosciuta come Fargrave.

Dai fiumi incandescenti alle terribili tempeste fino a una vivace città commerciale, le nuove zone espandono The Elder Scrolls in nuove direzioni per catturare anche l'attenzione dei fan più appassionati di Elder Scrolls.

The Elder Scrolls Online: Deadlands, l'artwork ufficiale

Inoltre, Deadlands introduce la nuova armeria che permette ai giocatori di cambiare velocemente la build dei personaggi direttamente dalla loro abitazione.

I giocatori possono ottenere gratuitamente l'elemento d'arredamento Armory Station dal Crown Store di gioco e posizionarlo all'interno delle case per salvare, caricare e personalizzare le proprie build.

Il pacchetto Deadlands si può acquistare dal Crown Store di gioco ed è disponibile gratuitamente per gli abbonati a ESO Plus. Il nuovo DLC è ora disponibile su PC/MAC e Stadia, e arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 16 novembre.