Dragon Age: Inquisition e Control riscattabili dagli abbonati a Prime Gaming

Dragon Age: Inquisition e Control si aggiungono a Rise of the Tomb Raider per i titoli tripla A riscattabili gratuitamente dagli abbonati a Prime Gaming nel mese di novembre 2021, il servizio di Amazon dedicato esplicitamente ai videogiochi. Per ottenerli, basta andare sulla pagina ufficiale di Prime Gaming e scorrerla fino in fondo, superando i vari regali per i giochi free-to-play.

Da notare che i tre titoli girano su tre client differenti. Riscattando Dragon Age Inquisition si ottiene un codice per Origin, il client di EA; riscattando Control Ultimate Edition si ottiene un codice per GOG, mentre per riscattare Rise of the Tomb Raider bisogna collegare l'account a quello dell'Epic Games Store.

Oltre ai tre tripla A, che sono il piatto forte del mese, sono disponibili altri sei giochi gratuiti, questi ultimi accessibili dal cliente Amazon Gaming: Puzzle Agent 2, Rogue Heroes: Ruins of Tasos; Secret Files: Sam Peters; BAFL - Brakes Are For Losers; Liberated e Demon Hunter 2: New Chapter. Anche questi li trovate in fondo alla pagina delle ricompense di Amazon Gaming.