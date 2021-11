Rise of the Tomb Raider gratis su Amazon Prime Gaming, ecco il link al download

Rise of the Tomb Raider sarà disponibile gratis su Amazon Prime Gaming per gli abbonati ad Amazon Prime nella giornata di oggi, 1 novembre 2021.

Riscattare il gioco ed effettuarne il download sarà semplicissimo: vi basterà visitare il sito di Prime Gaming, accedere con le vostre credenziali Amazon ed entrare nella sezione "Giochi con Prime", quindi seguire le istruzioni per il redeem.

Molto probabilmente l'approdo su Prime Gaming del secondo episodio del reboot della serie con protagonista Lara Croft è legato ai festeggiamenti per i 25 anni di Tomb Raider.

Al momento non è dato sapere se quella disponibile gratuitamente sarà la versione liscia di Rise of the Tomb Raider oppure quella più ricca pubblicata in occasione dei vent'anni del franchise, che include fra le altre cose una mini campagna extra.

Per saperne di più su entrambe le edizioni, date un'occhiata alla nostra recensione di Rise of the Tomb Raider per PC e alla recensione di Shadow of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.