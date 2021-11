PlayStation VR 2 su PS5, brevetto Sony mostra il design del visore?

PlayStation VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale in arrivo su PS5, potrebbe avere un design familiare, stando a un brevetto Sony depositato alcuni giorni fa, per la precisione il 21 ottobre.

Il visore del brevetto Sony visto di lato

Il visore del brevetto Sony visto da dietro

Il visore del brevetto Sony in una sezione vista dall'alto

Dotato di specifiche tecniche impressionanti per Digital Foundry, PlayStation VR 2 verrà presentato con ogni probabilità nel corso del 2022, e solo allora scopriremo finalmente quale sarà l'aspetto del dispositivo.

Il brevetto depositato da Sony lascia tuttavia immaginare un apparecchio sostanzialmente più piccolo rispetto al primo PlayStation VR, davvero molto simile al visore AR utilizzato nell'esperienza Ghostbusters disponibile presso il Ginza Park di Tokyo. Eccolo:

Il visore AR dell'esperienza Ghostbusters

Insomma, esiste la possibilità che la casa giapponese abbia utilizzato l'attrazione in realtà aumentata per ottenere importanti dati sull'ergonomia del modello e sulla sua funzionalità, per poi sostituire la parte frontale del visore.