PlayStation VR 2 per PS5, specifiche tecniche impressionanti per Digital Foundry

PlayStation VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale da collegare a PS5, vanterà ottime specifiche tecniche impressionanti, stando a quanto dichiarato da Richard Leadbetter di Digital Foundry.

In arrivo nel 2022 secondo Bloomberg, PlayStation VR 2 sembrerebbe essere stato vittima di un leak interno che ha consentito alla testata inglese di dare un'occhiata alla componentistica del dispositivo.

"Una cosa che ci rincuora è di certo ciò che Sony sta facendo con PS VR 2 per PlayStation 5", ha detto Leadbetter durante l'ultimo DF Direct, riferendosi appunto alla scheda tecnica del visore.

"Abbiamo visto alcune specifiche trafugate che sembrano davvero ottime. Poi ne abbiamo viste altre che sembrano ancora migliori. Dunque pare proprio che il mercato dei visori VR sarà in grado di espandersi."

"Ci sarà più scelta nell'ambito di questi dispositivi per la realtà virtuale e francamente non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirà a offrire il nuovo controller prodotto da Sony per PlayStation VR 2."