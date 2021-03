PS VR 2: controller next-gen svelati da Sony, dettagli e immagini sulla VR di PS5

Sony ha svelato al mondo, tramite le pagine del PlayStation Blog, i nuovi controller per il suo nuovo headset per realtà virtuale dedicato a PS5 ancora senza nome (ma per ora comunemente chiamato PS VR 2). Questi nuovi controller per PlayStation VR 2 hanno un design completamente nuovo rispetto a quelli utilizzati con il precedente caschetto. Vediamo i dettagli e le immagini.

I controller per PS VR 2 hanno un design "sferico" che permette di "impugnare in modo naturale il controller". I controller sono ovviamente wireless. Questi controller dispongono di grilletti adattivi simili a quelli presenti all'interno del DualSense di PS5. Non manca il feedback aptico che mira a restituire profonde sensazioni tattili mentre si gioca.

Il controller per PS VR 2 di PS5 può anche "rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l'indice o le dita centrali. In questo modo potrai eseguire movimenti più naturali con le mani durante il gioco". Il nuovo headset traccerà la posizione del controller grazie a un anello di tracciamento posto alla base del controller.

Il controller per PS VR 2 di PS5 includerà anche uno stick analogico per ogni impugnatura, due tasti per ogni impugnatura (triangolo e quadrato a sinistra, croce e cerchio a destra), L1, L2 e tasto Create (a sinistra), R1, R2 e Option (a destra).

Tramite il PS Blog, Sony spiega che lo scopo di questi nuovi controller è fare un grande salto in avanti rispetto all'attuale modello. Prototipi di questi controller saranno presto in mano agli sviluppatori, quindi è probabile che lo sviluppo di giochi dedicati parta a breve termine. Sony afferma infine che non vede l'ora di condividere nuove informazioni su PS VR 2 (nome non ufficiale, ripetiamo) per PS5.

Non molto tempo fa Jim Ryan ha parlato del visore per la realtà virtuale next-gen.