PlayStation VR su PS5, Jim Ryan parla del visore per la realtà virtuale next-gen

PlayStation VR per PS5 è stato annunciato ufficialmente da Sony, e contemporaneamente Jim Ryan ha parlato del nuovo visore per la realtà virtuale ai microfoni di GQ.

Si tratta della stessa intervista in cui è stato ufficializzato il rinvio di Gran Turismo 7 al 2022, nonché il fatto che Days Gone e altri giochi esclusivi PS4 arriveranno su PC a partire da questa primavera.

Dopo aver chiarito che il dispositivo non ha ancora un nome ufficiale, Ryan ha detto che "si tratterà di un'esperienza VR completamente nuova su PlayStation 5. Quella della realtà virtuale, del resto, è un settore che PlayStation ha considerato come un'opportunità strategica, nonché una storia di grande innovazione."

"Pensiamo saranno due i temi principali: da un lato ci vedrete capitalizzare il progresso tecnologico compiuto fin dal lancio dell'originale PlayStation VR, dall'altro capirete che abbiamo imparato molte lezioni da questa esperienza."

"L'attuale visore è stato il nostro primo dispositivo VR, e le novità riguarderanno ad esempio il passaggio a un setup con cavo singolo, ma non solo. I kit di sviluppo stanno per essere spediti ai vari studi."

"Crediamo nella realtà virtuale e siamo stati molto felici dei risultati ottenuti finora da PlayStation VR, dunque penso che faremo ottimi affari anche con il nuovo sistema VR per PS5. In più vediamo questa nuova iterazione come qualcosa di potenzialmente grande e molto importante."

"Ci piace innovare e crediamo che anche le nostre community lo apprezzino. Dunque perché non realizzare un nuovo visore VR? Per noi si tratta di un passo del tutto logico, siamo molto entusiasti di tale opportunità e siamo sicuri che gli sviluppatori realizzeranno dei giochi straordinari per questa piattaforma."

"Il fatto di utilizzare un unico cavo rappresenta la concretizzazione di una lezione molto semplice che abbiamo imparato con il lancio dell'originale PlayStation VR. Tuttavia non riveleremo le specifiche tecniche in questo momento: se ne parlerà nel corso di quest'anno."