Days Gone e altri giochi esclusivi PS4 arrivano su PC, a partire da questa primavera

Days Gone arriverà su PC questa primavera e sarà solo il primo di una nuova serie di porting da PS4 e PS5 sulla piattaforma Windows, in base a quanto riferito dallo stesso Jim Ryan in un'interessante intervista al magazine GQ.

Per il momento, l'unico che è stato chiaramente menzionato dal capo di Sony Interactive Entertainment è Days Gone, con l'action survival a mondo aperto di Bend Studio che raggiungerà il PC già questa primavera, ovvero all'interno del prossimo trimestre, entro fine giugno.

L'informazione è quasi celata all'interno dell'intervista, tra l'annuncio di PlayStation VR 2 e il posticipo di Gran Turismo 7 al 2022, ma non è davvero meno importante delle altre, considerando le prospettive che potrebbe aprire nel prossimo periodo, con altre esclusive Sony a raggiungere il PC.

Per il momento, l'unico esperimento fatto in questo senso nel nuovo corso di Sony, ovvero nel periodo PS4, è stato Horizon Zero Dawn, giunto su Steam qualche mese fa e ottenendo buoni risultati. Evidentemente, Sony ha intenzione di proseguire su questa strada, proponendo a quanto pare una nuova mandata di giochi esclusivi PS4 e PS5 su PC.

Secondo quanto riferito da Jim Ryan c'è "un'intera infornata di giochi in arrivo a partire da Days Gone questa primavera", ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo né vengono specificati i titoli in questione. Inutile dire che buona parte dell'utenza spera nell'arrivo almeno di Bloodborne, che potrebbe essere anche molto confacente ai gusti del pubblico PC e darebbe infine ragione a una lunga serie di voci di corridoio sul lancio del gioco From Software in versione PC, ma non ci resta che attendere e vedere.