Bloodborne: versione PC apparsa su Instant Gaming

Su Instant Gaming è apparsa la versione PC di Bloodborne, che viene data in arrivo su Steam nel 2020. La pagina non solo è corredata da una descrizione del gioco, ma anche da alcune immagini e da un filmato.

Sarà un errore? Tutto è possibile, e non sarebbe nemmeno la prima volta per Instant Gaming (vedere The Last of Us 2), ma a questo punto sarebbe davvero clamoroso viste anche tutte le voci che circondano il gioco. Più probabile che a breve Sony e FromSoftware annuncino davvero l'arrivo di Bloodborne su PC, che in effetti è già giocabile su questa piattaforma tramite l'abbonamento a PS Now.

Del resto non sarebbe la prima esclusiva PlayStation ad arrivare su PC. Negli ultimi mesi gli annunci e gli arrivi si sono moltiplicati, tanto da aver reso chiarissima la nuova strategia multipiattaforma (discreta) del colosso giapponese, che probabilmente vede nel PC un modo per monetizzare e per espandere la portata delle sue proprietà intellettuali. Basti ricordare su tutti i prossimi due giochi di PS4 convertiti per rendersi conto che non si tratta di casualità: Death Stranding e Horizon Zero Dawn. Che accada lo stesso anche con le esclusive di PS5? Staremo a vedere.

Bloodborne su Instant Gaming