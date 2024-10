Bloodborne gira anche su un secondo emulatore per PC

Sono anni che i giocatori chiedono un patch di aggiornamento di Bloodborne su console PlayStation e / o una conversione per PC . Sony non li ha mai accontentati, nonostante non manchino le edizioni rimasterizzate e i remake dei suoi titoli, anche molto recenti. A rimediare ci sta pensando la scena emulatoria su PC. Dopo shadPS4, che consente di lanciare il gioco e di giocarci, si è unito alla festa anche RPCSX , dagli stessi autori dell'eccellente emulatore di PlayStation 3 RPCS3, su cui è possibile lanciare Bloodborne.

La perfezione è lontana

Siamo ancora lontani dall'emulazione perfetta, ma la strada è quella giusta e la gara tra emulatori può dare solo risultati positivi. Va detto che al momento, RPCSX può solo lanciare Bloodborne, che quindi non è giocabile. Il livello dell'emulazione è lontanissimo da quello raggiunto da shadPS4. Tuttavia è un passo in avanti importante per l'emulazione di PlayStation 4

Il video che vi abbiamo proposto mostra Bloodborne girare su shadPS4. Come potete vedere è avanzatissimo e sembra andare davvero bene. Non è ancora come l'esperienza sulla console originale, ma considerando i progressi fatti nel giro di pochi mesi, non dubitiamo che nel 2025 Bloodborne potrebbe diventare perfettamente giocabile su PC.

Naturalmente è giusto specificare che l'emulazione in sé è una pratica completamente legale, come stabilito da diverse sentenze di tribunale, a patto di possedere la versione originale del gioco.

RPCSX è il settimo emulatore di PlayStation 4 in via di sviluppo. Gli altri sei sono psOff, fpPS4, Spine, shadPS4, Kyty e GPCS4. Come detto, il migliore del gruppo attualmente è shadPS4.