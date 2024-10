Audible è gratis fino a 60 giorni: vediamo la promozione di Amazon di fine ottobre

Leggere i libri è bello, ma in certi momenti è impossibile farlo mentre vi è lo spazio e il tempo per ascoltare un audiolibro, ad esempio mentre ci si sposta per lavoro, si viaggia in auto o si fa esercizio. Ovviamente se non avete mai provato ad ascoltare un audiolibro potreste avere dei dubbi, ma per fortuna vi è una promozione ufficiale di Amazon per il suo servizio Audible. Potete ottenere 60 giorni di accesso gratuito e completo se siete iscritti a Prime. Se invece non siete iscritti, la prova gratis è dei classici 30 giorni. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ricordiamo che il prezzo regolare del servizio è 9,99€ al mese, quindi con questa versione di prova per gli iscritti a Prime risparmiate 19,98€. Il rinnovo è automatico, quindi se non avete intenzione di proseguire col servizio, dovrete ricordarvi di disattivarlo.