Il PSSR di PS5 Pro potrebbe rivelarsi più importante della GPU potenziata, per il team di Dying Light

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il PSSR è una tecnologia di upscaling basata sull'IA e resa possibile da nuovi componenti hardware progettati appositamente per PS5 Pro. In maniera simile al DLSS di NVIDIA su PC, permette di renderizzare i giochi a una risoluzione di partenza più bassa per poi eseguire l'upscaling a una più alta tramite l'intelligenza artificiale, riducendo di molto il carico di lavoro della console e garantendo di conseguenza prestazioni superiori o dando modo agli sviluppatori di migliorare la qualità visiva, ad esempio aggiungendo il ray tracing.

I vantaggi di PS5 Pro per il team di Dying Light

"Stiamo appena iniziando a scoprire tutte le capacità di PS5 Pro, ma è già entusiasmante perché ci offre molta più flessibilità in termini di grafica e prestazioni", ha detto Smektała in un'intervista con GamingBolt. "Il potenziamento della GPU ci permetterà di spingere la fedeltà visiva, soprattutto con dettagli ambientali complessi come gli effetti meteorologici, che sono fondamentali per l'esperienza di Dying Light: The Beast".

Uno scontro con degli zombie in Dying Light: The Beast

"Questo tipo di potenza si traduce anche in un gameplay generalmente più fluido a risoluzioni più elevate, e questo è un aspetto molto importante per un gioco come il nostro, in cui il massimo livello di immersione è della massima importanza."

Insomma, la GPU montata da PS5 Pro avrà un grande importanza, ma secondo Smektała il PSSR potrebbe essere la chiave di volta nell'obiettivo di raggiungere risoluzione e framerate elevati nei giochi.

"Il PSSR di Sony rappresenta una spinta sostanziale per la tecnologia di supersampling che altre aziende stanno sperimentando. È un'ottima iniziativa perché, in futuro, potrà consentire agli sviluppatori di concentrarsi un po' meno sulle prestazioni e di avere una maggiore libertà creativa. Se quanto proposto da Sony diventerà un nuovo standard, il PSSR potrebbe rivelarsi ancora più importante dell'aumento diretto della potenza della GPU offerto dalla console".

Vi ricordiamo che PS5 Pro sarà disponibile nei negozi a partire dal 7 novembre al prezzo di 799,99 euro. Dying Light: The Beast, invece, è attualmente in sviluppo per PC e console, ma non ha ancora una data di uscita precisa.