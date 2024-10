AMD: le nuove GPU RDNA 4 arriveranno presto, con IA avanzata e prestazioni raddoppiate

Questa notizia arriva in un momento particolare per AMD, che ha recentemente annunciato l'intenzione di concentrare i propri sforzi sulla fascia media del mercato delle GPU, abbandonando la fascia alta. Resta quindi da vedere come queste scelte strategiche influenzeranno lo sviluppo e il posizionamento di RDNA 4.

D'altronde le aspettative sono alte per la nuova architettura, soprattutto per quanto riguarda il ray-tracing. Si prevede che RDNA 4 possa garantire prestazioni raddoppiate rispetto alle attuali schede RDNA 3, grazie a miglioramenti nelle unità RT e all'introduzione del nuovo " BHV8 traversal shader ". Il BHV, acronimo di "Bounding Volume Hierarchy", è un sistema che organizza lo spazio della scena 3D per ottimizzare i calcoli di illuminazione. Passando da BVH4 a BVH8, RDNA 4 potrà elaborare il doppio dei volumi contemporaneamente, con un impatto notevole sulla velocità di rendering.

I risultati finanziari nel terzo trimestre 2024

Analizzando i risultati finanziari del terzo trimestre, emerge poi un quadro positivo per AMD, con una crescita del 18% dei ricavi e un aumento del 223% del risultato operativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il segmento Data Center ha registrato una performance eccezionale, trainato dalle GPU Instinct per l'IA e dalle CPU EPYC per i server. Anche il segmento Client ha mostrato una crescita solida, grazie alla domanda di processori Ryzen Zen 5.

L'immagine che annuncia le CPU AMD X3D di nuova generazione

Al contrario, il segmento Gaming ha subito un calo del 69%, principalmente a causa della diminuzione del fatturato legato ai chip "semi-custom" prodotti per le console PS5 e Xbox Series X/S. Questi chip, progettati in collaborazione con Sony e Microsoft, rappresentano una parte importante del business di AMD nel settore gaming.

In conclusione, l'arrivo di RDNA 4 nel 2025 promette di portare importanti innovazioni nel mondo delle schede grafiche, con un focus su ray-tracing, intelligenza artificiale ed efficienza energetica. Sarà interessante osservare come AMD integrerà queste nuove tecnologie nella sua strategia di mercato, in un contesto competitivo in continua evoluzione e senza schede video di fascia alta con la futura architettura RDNA 4.