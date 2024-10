The Sims 4 ha guadagnato quindici milioni di giocatori lo scorso anno, nonostante abbia più di dieci anni

The Sims 4 ha circa dieci anni sulle spalle , eppure continua a macinare dei numeri incredibili, anche grazie al passaggio al modello free-to-play. È emerso infatti che solo nell'ultimo anno ha guadagnato la bellezza di 15 milioni di nuovi giocatori . Si tratta di numeri che il titolo di Maxis non era riuscito a fare nemmeno al lancio, considerando che impiegò sei anni a raggiungere i 20 milioni di giocatori, tra il 2014, l'anno del lancio, e il 2020. Insomma, è un altro di quei giochi di cui si parla da anni e si continuerà a parlare ancora a lungo, visto che i giocatori non vogliono mollarlo.

Un successo duraturo

Come accennato, il passaggio al modello free-to-play, avvenuto a ottobre 2022, ha più che quadruplicato i giocatori di The Sims 4. A maggio 2024 Electronic Arts ha vantato la bellezza di 85 milioni di giocatori complessivi. Il nuovo dato viene però dall'ultimo resoconto finanziario della compagnia, relativo al secondo trimestre fiscale del 2024, in cui si parla del tasso di coinvolgimento del gioco.

Il rinnovato successo di The Sims 4 spiega anche come mai Electronic Arts ha moltiplicato gli sforzi per supportarlo, tra nuove espansioni, DLC a fiumi e numerose patch di aggiornamento, con dentro fix per bug vecchi di anni. Sono stati introdotti anche degli eventi in stile live service, per dire quanto la compagnia sia tornata a puntarci sopra.

Se vogliamo, il fatto che The Sims 4 faccia ancora certi risultati è anche il motivo per cui l'editore sta andando cauto con il prossimo capitolo che, nonostante l'annuncio, è svanito completamente dai radar. Probabilmente sta valutando cosa fare e potrebbe addirittura rinviarlo indefinitivamente se il successo di The Sims 4 non accennerà a diminuire.