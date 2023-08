AMD: niente schede video di fascia alta con la futura architettura RDNA 4?

Il leaker Kepler ha inoltre indicato come la quarta generazione RDNA sarà simile alla prima, dove le SKU Navi 10 di fascia alta, seppur prestanti per il periodo, non erano prodotti indirizzati ai giocatori PC più esigenti, più propensi a scegliere chip come i Navi 21 e Navi 31 che sarebbero arrivati solo con le generazioni successive. Come anticipato, nemmeno le GPU RDNA 3.5 potranno accontentare chi è alla ricerca delle performance estreme nel campo delle schede video, dato che il progetto si basa principalmente su iGPU per CPU e APU Ryzen 8000 .

In tal caso, potremmo trovarci di fronte a un futuro dove RDNA 3.5 sarà utilizzata per le soluzioni con GPU integrate mentre RDNA 4 presenterà SKU di fascia media e bassa . Sebbene un rallentamento nella corsa alla migliore prestazione possibile potrebbe risultare anche salutare per il mercato, una decisione di questo tipo da parte di AMD ci lascia comunque stupiti.

Una pausa di riflessione

Il tweet del leaker Kepler riguardo la possibilità di vedere le RDNA 4 prive di GPU di fascia alta

Una considerazione alimentata dalla possibilità di non vedere una fascia "enthusiast" nel prossimo futuro di AMD riguarda anche il possibile cambio di struttura dei die. Sostituire un die monolitico come l'attuale con due die di fascia media significherebbe abbattere i costi di produzione e, al tempo stesso, guadagnare in termini di prestazioni grazie al design più efficiente. Ovviamente, quanto detto finora, e soprattutto quest'ultima parte, rientra in un contesto di pura speculazione finché AMD non si esporrà in prima persona per confermare o smentire ciò che sta circolando in rete.

Al momento, l'azienda americana ha solo confermato che le GPU RDNA 4 saranno un'evoluzione significativa della propria architettura e offriranno prestazioni ancora più elevate rispetto all'offerta esistente. Questo non dovrebbe farci preoccupare se in un primo momento le GPU Navi 4X non cercheranno di conquistare gli utenti più esigenti. Tuttavia, contemporaneamente, la concorrenza sta già parlando di NVIDIA GeForce RTX 5090. RDNA 4 arriverà sul mercato entro il 2024, e se quanto appena scritto si rivelasse veritiero, i prossimi due anni per i maggiori produttori di GPU si riveleranno molto interessanti.