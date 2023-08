Total War: Warhammer 3 - Shadows of Change, data di uscita e prezzo rivelati da un leaker

Total War: Warhammer 3, la roadmap per i prossimi dodici mesi

Come detto, Shadows of Change è la prima espansione di Total War: Warhammer 3, ma ovviamente non l'ultima: il supporto post-lancio del gioco includerà altri due grandi DLC intitolati Thrones of Decay, in uscita nell'inverno 2023, e un pacchetto ancora senza un nome ufficiale che arriverà nella primavera del 2024.