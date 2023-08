Baldur's Gate 3 include un nuovo easter egg all'interno dell'EULA

Come tutti i giochi, Baldur's Gate 3 ha il proprio EULA (End-User License Agreements), ovvero gli accordi per l'uso del prodotto. Si tratta di un'infinita lista di dettagli legali che nessuno legge e tutti noi semplicemente scorriamo e accettiamo qualsiasi cosa vi sia scritta. In realtà, però, qualcuno ha veramente letto tutto quel testo e ha notato che il team di sviluppo si è divertito e ha inserito un Easter Egg.

Nell'EULA è presente la sezione cinque - "Obblighi aggiuntivi nella Legge degli Eldritch" - nella quale è possibile leggere: "È tempo di una pausa, poiché comprendiamo che la vostra mente desidera una tregua dopo aver sopportato le numerose disposizioni di gergo legale di cui sopra."

"Quindi, mettendo da parte i pesanti tomi della cupa legalità e abbracciando un percorso più leggero di antiche usanze e decreti mistici che governavano il popolo equo, vi preghiamo di essere consapevoli del fatto che accettando questo Patto, accettate di astenervi dallo stringere un accordo con un'altra creatura di origine Fey, Infernale o comunque Eldritch. Se tuttavia non doveste essere in grado di resistere alla seducente melodia sussurrata dai loro termini malevoli, ci riserviamo il diritto di interrompere tutti i legami professionali o sociali con l'utente finale e di chiedere un rimedio appropriato al Signore del Mattino".