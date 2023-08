Baldur's Gate 3: i primi voti sono già altissimi

A dire il vero la situazione non è ancora molto indicativa: si tratta infatti di sole tre testate in tutto il mondo che hanno già posto il proprio voto su Baldur's Gate 3, cosa peraltro veramente complessa da fare in così poco tempo, considerando che i codici review sono stati inviati dal team solo pochi giorni fa .

Baldur's Gate 3 vedrà arrivare la maggior parte delle recensioni piuttosto tardi, come abbiamo visto, ma alcune sono già uscite e i primi voti , come era prevedibile, sono davvero altissimi per il nuovo RPG di Larian Studios.

Difficile una valutazione seria dopo così poco tempo?

Vista la vastità del gioco, con i suoi 17.000 "percorsi" e le 170 ore di scene d'intermezzo (ma ovviamente non tutte concentrate in una singola mandata) è improbabile che queste recensioni siano state in grado di esaminare con grande attenzione tutti i contenuti e le possibilità previste, ma intanto possiamo prenderle come indicative dell'entusiasmo generale.

D'altra parte, anche le nostre prime impressioni sono finora estremamente positive, dunque non stentiamo a credere che il trend impostato da queste prime tre recensioni possa essere confermato anche successivamente, quando con decine di recensioni si potrà anche iniziare a stabilire una media ponderata e un Metascore vero e proprio.

In ogni caso, le valutazioni espresse sono molto interessanti e generalmente concordano nel considerare Baldur's Gate 3 un titolo destinato a entrare nella storia degli RPG videoludici, peraltro particolarmente vicino allo spirito classico di Dungeons & Dragons, riuscendo in questo modo nel difficilissimo compito di tradurre in videogioco l'esperienza del gioco di ruolo vero e proprio.