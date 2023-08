Baldur's Gate 3, dove sono le recensioni? Ecco perché ci vorrà più tempo del previsto

Dove sono le recensioni di Baldur's Gate 3? Come certamente saprete, l'atteso titolo di Larian Studios sarà disponibile su PC a partire da domani, 3 agosto, ma per leggere le valutazioni della stampa internazionale in merito al gioco ci vorrà più tempo del previsto.

Il perché è presto detto: avendo anticipato l'uscita di Baldur's Gate 3 su PC di diverse settimane, il team di sviluppo ha avuto modo di chiudere la review build e inviare i relativi codici solo a ridosso del lancio. Non c'è dunque stato il tempo materiale di macinare le ore di gioco necessarie alla scrittura di una recensione.

Ad ogni modo, domani porteremo Baldur's Gate 3 in live e vi invitiamo senz'altro a seguire la nostra diretta, in cui vi aggiorneremo sui progressi fatti e vi forniremo magari una valutazione preliminare di questa sostanziosa esperienza.