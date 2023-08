Diablo 4: Elon Musk dice che non serve alcuna abilità per giocarvi, Blizzard risponde

Secondo Elon Musk, Diablo 4 non richiede alcun tipo di abilità per essere giocato. Il proprietario di Twitter (X, ora), Tesla, SpaceX e non solo ha detto la propria a riguardo in un recente Twitter Spaces, durante un segmento noto come "No one talk until we summon Elon Musk" (Nessuno parli finché non chiamiamo Elon Musk). Musk può essere udito mentre gioca a Diablo 4 sullo sfondo quando gli viene posta una domanda.

"Sto solo giocando a Diablo 4 in questo momento", afferma quando gli viene chiesto del rebrand di Twitter in X, continuando: "Avete interrotto la mia partita a Diablo 4 per discutere di cosa?". Poi rivela prontamente che il suo "personaggio in Diablo 4 si chiama 'IWillNeverDie'", ma chiarisce subito che "è morto, comunque".

"Non c'è bisogno di grande abilità per giocare a Diablo 4, ad essere del tutto sinceri", continua. "Non è un gioco di abilità hardcore - non è come League [of Legends] o simili".