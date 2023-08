Payday 3 usa Denuvo e richiede di essere sempre online

Denuvo è un software pensato per limitare la pirateria , prevenendo l'accesso al codice sorgente del gioco e ai suoi file. Di norma Denuvo viene comunque superato, ma l'obiettivo è spesso semplicemente proteggere il periodo di lancio, dove si concentrano molte vendite. Denuvo viene usato regolarmente da giochi di alto calibro come Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor e Resident Evil 4.

Sempre online per giocare a Payday 3

Almir Listo, produttore di Payday 3, ha confermato che lo sparatutto richiederà una connessione costante a Internet, anche quando si gioca da soli. Rispondendo a dei commenti durante un livestream, lo sviluppatore ha detto che "potrete giocare [Payday 3] da soli, ma credo che dovrete avere una connessione per poter giocare, perché è realizzato con l'Unreal Engine. Utilizza la progressione incrociata, il cross play, credo che sia necessario essere online".

Ricordiamo che Payday 3 è previsto per il 21 settembre 2023. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4, ma è già in sviluppo una versione per Unreal Engine 5 che arriverà più avanti.

Fino al 7 agosto sarà inoltre in corso la Closed Beta tecnica, ecco i contenuti.