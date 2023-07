Payday 3: data della Closed Beta tecnica di agosto 2023 svelate, ecco i contenuti

Deep Silver e Starbreeze hanno annunciato tramite un comunicato ufficiale che è in arrivo la Closed Beta tecnica di PAYDAY 3 . Questa fase di prova sarà attiva dal 2 al 7 agosto 2023 . Sarà possibile giocare in versione PC (Steam) e Xbox Series X|S. Dovete solo raggiungere questa pagina per trovare i dettagli .

I dettagli noti della beta di PAYDAY 3

PAYDAY 3 permetterà di giocare in modalità "No rest for the wicked", una classica rapina che chiederà ai giocatori di rubare i contanti all'interno di un caveau di una piccola banca. I giocatori potranno agire in vari modi, ovvero tramite la furtività oppure agire in modo estremamente aggressivo e chiassoso.

Inoltre, è stato confermato che sarà possibile provare tutte le difficoltà di gioco. Il livello massimo di Infamia che potremo raggiungere è invece il 22 e il Livello di Potenziamento delle Armi è 8.

Se volete giocare alla versione PC, vi ricordiamo di verificare i requisiti PC ufficiali del gioco pubblicati su Steam da Starbreeze Studios.