PS5 a 40 milioni di unità: la console va a ruba, c'è davvero bisogno di puntare sui live service?

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Jim Ryan di Sony ha annunciato che PS5 ha superato il traguardo delle 40 milioni di unità vendute. Un risultato davvero ottimo se pensiamo che alla fine dello scorso dicembre la console era arrivata a quota 30 milioni. Insomma, la strategia di Sony, di cui le esclusive first party hanno un ruolo di grande importanza, si conferma vincente anche in questa generazione, al punto che viene da chiedersi se la decisione di virare con decisione nel mercato dei live service, con tutte le incognite del caso, non sia una scelta avventata o addirittura sbagliata.

Come dicevamo, 40 milioni di console vendute è un risultato indubbiamente notevole se pensiamo che PS5 ha raggiunto questo traguardo con solo due mesi di ritardo rispetto a PS4, nonostante le console di nuova generazione abbiano dovuto fare per due anni i conti con il Covid-19 e ritmi di produzione ridotti in modo drastico. Ora che questi problemi sono quasi del tutto dei brutti ricordi le vendite di PS5 hanno registrato un'impennata importante e non sembrerebbero destinate a calare nel prossimo futuro. Sicuramente in parte è merito della campagna marketing colossale avviata a inizio anno, ma anche a un'offerta solida che ispira fiducia nei consumatori, sia dal punto di vista dei servizi, grazie al rinnovato PlayStation Plus, che da quello delle esclusive console dei PlayStation Studios, generalmente di alta qualità e apprezzate da critica e pubblico.

Ecco proprio le esclusive sono storicamente un elemento su cui la compagnia punta sempre molto e che ha sempre ripagato gli sforzi. Nelle ultime due generazioni abbiamo visto i PlayStation Studios fondamentalmente specializzarsi e definire gli standard delle avventure single player. Serie come quelle di God of War, Uncharted, The Last of Us e Marvel's Spider-Man sono sinonimo di qualità, note a praticamente a tutti i giocatori e immediatamente riconducibili a PlayStation, rafforzando dunque la forza del brand.

Eppure nonostante questa strategia abbia pagato in passato e stia pagando tutt'ora, Sony sembrerebbe pronta a cambiare le carte in tavola, addentrandosi nel panorama dei giochi live service, di cui ce ne sono almeno 12 in sviluppo presso i PlayStation Studios. Chiaramente questo non significa abbandonare le produzioni single player, sarebbe folle anche solo pensarlo, ma è chiaro non sarà più l'unico focus della compagnia giapponese e per forza di cose è plausibile pensare che ne vedremo di meno in futuro.