Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di agosto 2023 sono stati svelati

I giochi di agosto 2023 per Prime Gaming

Vediamo rapidamente cosa propongano i vari giochi di agosto 2023 del Prime Gaming.

PAYDAY 2 è un famoso sparatutto in prima persona cooperativo che ci chiede di completare una serie di rapine. Farming Simulator 19 è un simulatore di coltivazione nel quale dobbiamo curare dei campi e guadagnare denaro per ottenere mezzi di lavoro di qualità superiore. Blade Assault è un gioco rogue-lite d'azione 2D con elementi platform.

Quake 4 non dovrebbe aver bisogno di presentazioni: è uno sparatutto in prima persona sci-fi originariamente pubblicato su PC nel 2005. Star Wars: Il potere della Forza II è invece un gioco d'azione in terza persona nel quale possiamo combattere con la spada laser e usare la Forza. Foretales è un'avventura narrativa a base di carte nella quale dobbiamo sfruttare il nostro mazzo per completare eventi e sconfiggere nemici.

Driftland: The Magic Revival è un gioco di strategia 4X ad ambientazione fantasy. In Sound Mind è un gioco single player horror psicologico in prima persona con bossfight ed enigmi frenetici. Infine, Summertime Madness è un gioco d'esplorazione e puzzle surreale.

