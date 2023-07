Starfield: fan scoprono un errore di battitura e definiscono il GDR 'letteralmente ingiocabile'

Starfield è un gioco enorme, a quanto sembra, e di conseguenza includerà tanti contenuti, in particolar modo tante scritte. Non parliamo solo dei dialoghi o dei menù, ma anche testi sparsi nel mondo di gioco, sopra gli oggetti e sopra le armi. Proprio una scritta sopra un'arma è finita al centro dell'attenzione della community del gioco di Bethesda, in quanto è stato notato che presenta un errore di battitura. Si tratta di un'inezia e, proprio per questo, alcuni fan hanno iniziato a scherzare sul fatto e ironicamente ad affermare che il Starfield sarà "letteralmente ingiocabile" a causa di questo problema.

Precisamente l'errore è legato alla scritta "State of the at": il testo corretto dovrebbe essere "State fo the art". Si tratta di un dettaglio insignificante e soprattutto veramente difficile da notare, ma con milioni e milioni di persone che hanno guardato il video di presentazione di Starfield, era destino che prima o poi qualcuno lo vedesse e decidesse di condividere la cosa.