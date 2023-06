Starfield: modder professionista promette supporto al DLSS3 entro 5 giorni di Accesso Anticipato

Come vi abbiamo già riportato, Bethesda ha stretto una partnership con AMD per inserire il supporto a FidelityFX Super Resolution (FSR) in Starfield. Le tecnologie di Nvidia (DLSS) e di Intel (XeSS) non saranno invece supportate ufficialmente (almeno non al lancio). Ovviamente questo ha causato lo scontento di molti giocatori, ma per fortuna il mondo delle mod sembra già pronto a risolvere la situazione. Il modder professionista PureDark ha annunciato l'intenzione di inserire come minimo il supporto a DLSS3 entro i primi cinque giorni di Accesso Anticipato, che ricordiamo è esclusivo per chi acquista le edizioni speciali.

"Non preoccupatevi, avete me", dice il modder, "Riuscirò a ottenere almeno il supporto DLSS3 nei 5 giorni di accesso anticipato, per poi aggiungere lentamente un'implementazione DLSS2 indipendente a seconda della situazione (proprio come ho fatto con Jedi Survivor)".

PureDark è noto per varie mod create per Skyrim, Elden Ring, The Last of Us e Fallout 4, con la più recente che ha inserito il supporto a DLSS in Star Wars Jedi: Survivor. Inserendo il supporto DLSS 3 e Frame Generation dove non previsto ufficialmente, PureDark è stato in grado di aumentare enormemente le prestazioni per chiunque abbia una GPU che supporta DLSS3.

Le mod di PureDark sono per lo più disponibili a pagamento tramite il suo Patreon: non essendo gratuite molti giocatori preferiranno attendere l'arrivo del supporto ufficiale o mod di altri creatori, probabilmente. In ogni caso, quella di PureDark è una soluzione alternativa che alcuni apprezzeranno.

Parlando inoltre di mod e di Starfield, il gioco di Bethesda ha costretto i creatori di Fallout London a spostare la data della mod di Fallout 4.