Skullgirls bombardato di recensioni negative, dopo le numerose censure anti sessualizzazione

I giocatori non hanno preso bene l'ultimo aggiornamento di Skullgirls, picchiaduro di culto attivo da ormai dodici anni, tanto da bombardarlo di recensioni negative su Steam. Il motivo? Le numerosissime censure anti sessualizzazione praticate, nonché la rimozione di alcuni simboli, evidentemente considerati scomodi, come quelli che richiamavano al nazismo.

In effetti l'opera di ripulitura praticata dallo studio i sviluppo Hidden Variable Studios è davvero profonda, come possiamo vedere nei due video sottostanti che hanno ricostruito la maggior parte delle modifiche apportate.

Gli sviluppatori si sono giustificati affermando che i vecchi artwork non riflettevano più i loro valori attuali, ma i giocatori ne sono stati indispettiti e hanno pubblicato 600 recensioni negative nel giro di 24 ore. Il giudizio complessivo sul gioco delle recensioni rimane molto positivo, ma l'anomalia delle ultime recensioni estremamente negative a questo punto appare evidente.

L'aggiornamento "Content Updates and Revisions" è stato pubblicato il 26 giugno 2023 e coinvolge tutte le versioni del gioco, quindi PC, console e mobile. Come spiegato dagli stessi sviluppatori, a essere colpite sono state: le "Allusioni a gruppi d'odio esistenti", visibili in particolare nell'esercito di Black Egret sottoforma di fascette simil-naziste; le situazioni in cui i personaggi venivano "feticizzati e/o gli veniva imposta qualche forma di sessualizzazione", con attenzione particolare ai personaggi più giovani; i contenuti di cattivo gusto in relazione con l'etnia dei personaggi.

Molte delle censure riguardano gli artwork, con alcune modifiche a quindici di quelli ufficiali e la rimozioni di alcune immagini prodotte dai fan.

Naturalmente le recensioni negative sottolineano come i cambiamenti siano una forma di censura ispirata dalla cultura woke. Altri si appellano al fatto che il gioco abbia ricevuto finanziamenti dal basso, con i giocatori che si ritrovano in mano un titolo diverso da quello per cui hanno pagato.

C'è da sottolineare che il team di sviluppo è cambiato nel corso degli anni e non è più quello che realizzò il gioco in origine, Lab Zero, che collassò dopo che il fondatore, Mike Zaimont, scherzò pubblicamente sull'omicidio di George Floyd commesso dalla polizia e, accusato di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, licenziò tutti i suoi dipendenti rimanendo praticamente da solo.

Hidden Variable si era occupato della conversione per sistemi mobile, per poi ritrovarsi a gestire tutte le versioni, insieme a Future Club, studio fondato da ex Lab Zero.

Gli sviluppatori avevano anticipato che la patch non sarebbe stata accolta bene e hanno deciso di non rispondere alle accuse, affermando soltanto che le modifiche sono stata fatte dopo attenta considerazione e molte discussioni che hanno coinvolto tutti.