Proteste USA, assaltato lo storico Nintendo Store di New York, anche Mario coinvolto

Le proteste in USA per l'omicidio del nero americano George Floyd da parte della polizia non accennano a placarsi. A farne le spese è stato anche lo storico Nintendo Store di New York, la cui vetrina è stata spaccata dai manifestanti. Tra le vittime, ovviamente metaforiche, spicca il povero Mario, che le foto mostrano a terra in mezzo ai frammenti di vetro, ai piedi di alcuni poliziotti che presiedono l'area per evitare ulteriori atti vandalici.

Va detto che il vero obiettivo dei manifestanti non era Nintendo, ma la Trump Tower, che si trova da quelle parti. Purtroppo non ci sono altri dettagli sull'incidente, anche se non crediamo che ci sia molto da indagare. Il Nintendo Store si trova nel Rockfeller Center, uno dei simboli del capitalismo americano, e qualcuno ha pensato bene di prenderlo a sassate come atto dimostrativo.

I danni non dovrebbero essere ingenti, ma l'immagine di Mario a terra ha comunque una forte, quanto involontaria, valenza simbolica. Per adesso Nintendo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto accaduto, né sulla situazione politica attuale degli USA.