Bullet Echo, la recensione

Gli ambienti sono infatti immersi nel buio e dovremo fenderlo con i nostri mirini laser alla ricerca degli avversari, individuandone la posizione sulla base dei rumori e provando a intercettarli spostandoci lentamente per non diminuire la precisione di tiro dell'arma equipaggiata.

Familiarizzare con il gameplay di Bullet Echo è molto semplice: attingendo a una rosa di venti diversi personaggi, sbloccabili progressivamente, nelle tre modalità di gioco disponibili (di cui una a squadre per un massimo di quindici partecipanti), ci si trova a partecipare a battaglie che si svolgono all'interno di scenari generati in maniera casuale ma con un comune denominatore.

Gli spunti sono insomma molto interessanti, e non è un caso che arrivino da un team di sviluppo creativo come ZeptoLab , lo studio inglese autore della celebre serie Cut the Rope , che ha provato a caratterizzare questa nuova esperienza con il proprio stile cartoonesco pur dovendo scendere a qualche compromesso, in primo luogo le tante limitazioni visive della telecamera in stile top-down.

La recensione di Bullet Echo rivela come sia effettivamente possibile prendere un genere di gran moda come quello degli sparatutto a base multiplayer, inclusi i battle royale , e reinterpretarlo secondo dinamiche strategiche, introducendo una visuale dall'alto, l'elemento inedito dell'oscurità e una formula molto vicina a quella dei twin stick shooter.

Gameplay

Come detto, la formula di Bullet Echo corrisponde quasi interamente a quella dei tradizionali twin stick shooter, sebbene i controlli siano stati rimodulati per aggiungere uno spessore strategico all'esperienza. Laddove infatti lo stick analogico virtuale sinistro serve per muovere il nostro personaggio, quello di destra ne determina la rotazione e non il puntamento, che può dunque avvenire con una certa lentezza nel caso in cui ci si debba girare completamente per poter avere un bersaglio a portata di tiro.

Si tratta di una macchinosità voluta dagli sviluppatori, un po' come i comandi in stile carro armato dei primi episodi di Resident Evil che servivano per aumentare la tensione, perché contribuisce a creare quel semplice vantaggio tattico di un giocatore che riesce ad arrivare alle spalle dell'altro e ad aprire il fuoco, in questo caso grazie a un sistema che preme automaticamente il grilletto nel momento in cui c'è un nemico nel nostro mirino.

L'elemento del buio contribuisce inoltre a creare situazioni interessanti, in cui magari percepiamo i passi degli avversari nelle vicinanze, rappresentati visivamente, e possiamo muoverci di conseguenza per intercettarli, magari restando dietro a uno dei tantissimi ripari presenti all'interno degli scenari. Viene inoltre enfatizzata una meccanica tipica dei battle royale, ovverosia il looting sfrenato una volta proiettati sulla mappa: si parte con una cadenza di fuoco minima e senza armatura, dunque bisogna impiegare i primi istanti della partita per procurarsi munizioni, corazzature, kit medici e utili modifiche per le armi.

A rendere ancora più interessante il tutto ci pensa la grande varietà dei personaggi, che come detto vanno sbloccati progressivamente, raccogliendo punti esperienza, oro e monete, nonché aprendo le tradizionali casse nascoste dietro il solito trailer pubblicitario. Le dinamiche freemium appaiono permissive e non ci sono limitazioni di sorta, tuttavia la gestione dei potenziamenti e il fatto di poterli accelerare sostanzialmente spendendo denaro reale apre inevitabilmente a qualche risvolto pay-to-win.