Blue Protocol: Star Resonance ha un periodo di uscita, con un beta test in corso

Nonostante il flop dell'originale, l'universo di Blue Protocol va avanti con Blue Protocol: Star Resonance, di cui il publisher A Plus Japan e il team di sviluppo Bokura hanno annunciato il periodo di uscita, oltre a lanciare un beta test a numero chiuso attualmente in corso.

Il primo Blue Protocol era un MMO lanciato da Bandai Namco con grandi fanfare, che sembrava destinato a grandi cose ma ha invece raggiunto risultati deludenti sul mercato, tanto da essere considerato un flop in Giappone e portare alla cancellazione della versione occidentale, che dunque non è mai giunta a destinazione.

Blue Protocol: Star Resonance è solo vagamente collegato al franchise in questione, tanto che anche i materiali promozionali non sembrano voler puntare più di tanto sul procedente, con una nuova storia che comunque è ambientata nel medesimo universo.