Blue Protocol: Star Resonance ha un periodo di uscita, con un beta test in corso

Nonostante il flop dell'originale, l'universo di Blue Protocol va avanti con Blue Protocol: Star Resonance, di cui il publisher A Plus Japan e il team di sviluppo Bokura hanno annunciato il periodo di uscita, oltre a lanciare un beta test a numero chiuso attualmente in corso.
Il primo Blue Protocol era un MMO lanciato da Bandai Namco con grandi fanfare, che sembrava destinato a grandi cose ma ha invece raggiunto risultati deludenti sul mercato, tanto da essere considerato un flop in Giappone e portare alla cancellazione della versione occidentale, che dunque non è mai giunta a destinazione.
Blue Protocol: Star Resonance è solo vagamente collegato al franchise in questione, tanto che anche i materiali promozionali non sembrano voler puntare più di tanto sul procedente, con una nuova storia che comunque è ambientata nel medesimo universo.
Un mondo resuscitato
Il sostanzioso lavoro effettuato sulla costruzione del particolare mondo fantasy con elementi fantascientifici da Bandai Namco viene dunque recuperato in Blue Protocol: Star Resonance, che ripropone la medesima caratterizzazione e alcuni elementi del mondo di gioco con storia e gameplay diversi.
Il nuovo gioco, che si presenta come un MMORPG più vicino alla tradizione del genere ma anche a produzioni più recenti tipo Genshin Impact e simili, ha il periodo di uscita fissato per ottobre 2025, dunque è ormai vicino alla sua versione finale.
Nel frattempo, un beta test è stato lanciato proprio in questi giorni, consentendo a un numero limitato di utenti di provarlo in versione estesa prima del lancio, la cui data è ancora da precisare.
Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita precisa di Blue Protocol: Star Resonance, previsto arrivare su PC e piattaforme mobile questo ottobre.