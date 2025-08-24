Cairn mostra la modalità "Free Solo" con un trailer: grandi sfide e arrampicate in solitaria in video

Come riferisce il nome stesso, la modalità "Free Solo" consente ai giocatori di impegnarsi in arrampicate su pareti in solitaria e senza utilizzare attrezzatura come chiodi e corde, dunque eseguendo la scalata libera più classica e pericolosa possibile, che comporta ovviamente grandi rischi.

Arrampicata libera in solitaria

Cairn è una simulazione di arrampicata che offre diverse modalità ed esperienze, partendo da una base piuttosto realistica per quanto riguarda la riproduzione in digitale dell'esperienza della scalata con i suoi tipici strumenti e stili di movimento.

Il gioco è sviluppato da alcuni dei creatori di Furi e Haven, e si presenta in maniera particolare grazie a una caratterizzazione che punta più alla rappresentazione stilizzata che alla riproduzione realistica, ma offrendo comunque una visione molto romantica e a tratti drammatica della montagna.

Oltre alla modalità mostrata nel trailer qui sopra, che si concentra maggiormente sulla tecnica della scalata, Cairn ha anche una vera e propria storia che ha per protagonista l'alpinista Aava, alle prese con la difficile ascesa sul monte Kami.

Il senso del gioco è riproporre su schermo le difficoltà dell'arrampicata come una serie di sfide da portare a termine, con la possibilità di scegliere liberamente la via da seguire per raggiungere la cima della montagna.

Dopo aver visto data di uscita e demo, vediamo dunque questa particolare modalità libera e particolarmente impegnativa di Cairn, in arrivo il 5 novembre su PC e PS5.