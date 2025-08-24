Cairn mostra la modalità "Free Solo" con un trailer: grandi sfide e arrampicate in solitaria in video

Cairn si conferma un progetto estremamente affascinante con questo nuovo trailer che mostra, nella fattispecie, la modalità "Free Solo", basata sulle arrampicate libere in solitaria che rappresentano un elemento di grande sfida in questo particolare gioco.
Come riferisce il nome stesso, la modalità "Free Solo" consente ai giocatori di impegnarsi in arrampicate su pareti in solitaria e senza utilizzare attrezzatura come chiodi e corde, dunque eseguendo la scalata libera più classica e pericolosa possibile, che comporta ovviamente grandi rischi.
Come conseguenza, ogni caduta può essere fatale, e secondo una logica in stile roguelike costringe eventualmente a ripartire dall'inizio ogni volta con un nuovo tentativo, cosa che incrementa in maniera notevole la tensione.
Arrampicata libera in solitaria
Cairn è una simulazione di arrampicata che offre diverse modalità ed esperienze, partendo da una base piuttosto realistica per quanto riguarda la riproduzione in digitale dell'esperienza della scalata con i suoi tipici strumenti e stili di movimento.
Il gioco è sviluppato da alcuni dei creatori di Furi e Haven, e si presenta in maniera particolare grazie a una caratterizzazione che punta più alla rappresentazione stilizzata che alla riproduzione realistica, ma offrendo comunque una visione molto romantica e a tratti drammatica della montagna.
Oltre alla modalità mostrata nel trailer qui sopra, che si concentra maggiormente sulla tecnica della scalata, Cairn ha anche una vera e propria storia che ha per protagonista l'alpinista Aava, alle prese con la difficile ascesa sul monte Kami.
Il senso del gioco è riproporre su schermo le difficoltà dell'arrampicata come una serie di sfide da portare a termine, con la possibilità di scegliere liberamente la via da seguire per raggiungere la cima della montagna.
Dopo aver visto data di uscita e demo, vediamo dunque questa particolare modalità libera e particolarmente impegnativa di Cairn, in arrivo il 5 novembre su PC e PS5.