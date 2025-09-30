Cairn è stato rinviato all'anno prossimo, la demo verrà presto aggiornata con nuovi contenuti

Il gioco era previsto arrivare il 5 novembre su PC e PS5 , ma evidentemente gli sviluppatori hanno reputato necessario prendersi un poi più di tempo, spostando il lancio all'anno prossimo ma ancora senza una nuova data di uscita precisa tranne il riferimento al primo trimestre.

Il team The Game Bakers ha annunciato che Cairn, il suo gioco d'avventura incentrato sulle scalate , è stato rinviato in data da precisare ma prevista per il primo trimestre del 2026 , proprio a poche settimane da quello che doveva essere il suo lancio originario.

La demo verrà aggiornata con alcune novità

In base a quanto riferito dal team nel comunicato in cui annuncia lo spostamento della data, il gioco è comunque praticamente completo ma necessita di un po' più di tempo sul fronte della ripulitura generale.

"Il gioco è attualmente completo dal punto di vista dei contenuti e i pochi mesi extra di sviluppo saranno dedicati all'ottimizzazione, al debug e alla rifinitura", dicono i The Game Baker.

"L'obiettivo di The Game Bakers è sempre stato quello di creare giochi che i giocatori ricordino a lungo dopo averli giocati e, per Cairn, nonostante gli sforzi del team, ciò richiede tempo extra".

Il creative director Emeric Thoa ha aggiunto che numerosi playtest sono già stati effettuati e i feedback finora sono stati positivi e molto preziosi per lo sviluppo, ma dopo cinque anni di sviluppo non vogliono affrettare il lancio senza che tutto sia perfezionato al massimo.

Il 13 ottobre la demo di Cairn verrà aggiornata con alcune nuove funzionalità come la possibilità di vedere i ghost degli altri giocatori nelle sfide a tempo.