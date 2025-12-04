Cairn ha finalmente una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Sviluppato da The Game Bakers, Cairn verrà venduto a 29,99 dollari nell'edizione standard ma avrà un'offerta di lancio con sconto, mentre la Deluxe Edition verrà venduta a 36,99 dollari.

Il gioco non si farà attendere molto, in effetti: nonostante lo spostamento al nuovo anno, arriverà praticamente all'inizio di questo, con la data di uscita fissata per il 29 gennaio 2026 su PC e PS5, almeno inizialmente.

Dopo essere stato posticipato al prossimo anno, Cairn ha finalmente una data di uscita fissata, annunciata con un trailer in occasione del PC Gaming Show in corso questa sera.

Un survival sulle scalate

Il gioco era previsto arrivare il 5 novembre su PC e PS5, ma evidentemente gli sviluppatori hanno reputato necessario prendersi un poi più di tempo, spostando il lancio all'anno prossimo ma ancora senza una nuova data di uscita precisa tranne il riferimento al primo trimestre.

Cairn è un survival/simulazione di scalata da parte degli autori di Furi e Haven, un titolo che punta a riprodurre in maniera piuttosto realistica alcuni elementi della scalata su roccia e ghiaccio, che ci porta a seguire l'ascesa di Aava verso una vetta estremamente impegnativa, compiendo l'impresa della vita per questa scalatrice professionista.

Gli sviluppatori lo definiscono un "survival-climber", di fatto creando una sorta di genere nuovo nel mondo dei videogiochi, ovvero un survival legato strettamente alle dinamiche della scalata e con elementi realistici ma anche alcune interpretazioni fantasiose, come dimostrato da alcuni dei supporti tecnologici utilizzati dalla protagonista.