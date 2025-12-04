Rogue Point è stato presentato con un nuovo trailer del gameplay

Durante il PC Gaming Show di stasera è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Rogue Point, lo sparatutto cooperativo sviluppato dagli autori di Black Mesa, Crowbar Collective, che dovrebbe fare il proprio debutto in accesso anticipato su Steam a breve.
Sullo sfondo di un mondo dominato da conglomerati assetati di potere, il gioco ci catapulta nel caos che si scatena quando l'uomo più ricco del pianeta viene a mancare, dando vita a una feroce battaglia per l'ottenimento della sua eredità, che ben presto si trasforma in un conflitto mondiale.
Gli scontri vengono regolati da un'app chiamata MERX, che consente a ricchi imprenditori di acquistare eserciti privati e mandarli a combattere al posto loro... finché non arriva Rogue Point, una squadra indipendente di giustizieri che vuole fermare questa spirale di violenza... con la violenza.
Nell'ambito di una campagna esplosiva, ricca di spettacolare azione cooperativa e pianificazione tattica, dovremo formare una squara, raccogliere informazioni cruciali e completare obiettivi per portare a termine misssioni dinamiche, che si evolvono in base a ciò che accade.
Azione esplosiva
A qualche anno dal lancio dell'edizione definitiva di Black Mesa, Crowbar Collective si prepara dunque a sorprendere i giocatori con un prodotto inedito e frizzante, che a giudicare dal trailer qui sotto appare infarcito di sequenze frenetiche e coinvolgenti.
Come detto, Rogue Point dovrebbe debuttare a breve in accesso anticipato su Steam, anche se ancora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale: vedremo se verrà annunciata a breve o se si prospetterà un rinvio.