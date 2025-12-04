Disponibile la demo di Animalkind, un town-building open world dove impersoniamo degli animali adorabili

Cos'è Animalkind?

Animalkind combina atmosfera cozy, avventura ed elementi di costruzione. Il giocatore veste i panni di simpatici animali, come gatti e procioni, che scoprono un antico mech e lo utilizzano per esplorare il mondo e dare vita al proprio villaggio. L'esperienza è pensata per essere accogliente e creativa: tra raccolta di risorse, cucina, pesca e costruzione, è possibile plasmare ambienti personalizzati arricchiti da biomi differenti.

La presenza del mech introduce una dimensione originale, fondendo la dolcezza degli animali con la potenza di una macchina ancestrale, utile non solo per la costruzione ma anche per l'esplorazione. Il gioco permette di realizzare la città dei propri sogni e di partire all'avventura da soli oppure insieme a tre amici grazie alla modalità cooperativa online.