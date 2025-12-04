Ex Sanguis ha perso tanto sangue al PC Gaming Show

In occasione del PC Gaming Show è stato mostrato un trailer di gameplay di Ex Sanguis, uno strategico a turni per PC che dovrebbe uscire presto in accesso anticipato su Steam. Si tratta di un titolo davvero sanguinolento, a quanto pare, ma nondimeno affascinante, visto lo stile grafico.
Sviluppato da Lightbulb Crew, racconta del "Sanguis della Mater" da cui nascono gli Stillae, guerrieri d'élite che custodiscono l'ultima speranza delle divinità. Il giocatore è chiamato a guidare questi guerrieri per salvare un mondo morente, combattendo in scontri tattici contro le forze della "Stasi" per ripristinare il flusso della vita.
Il gameplay si basa su di un sistema di combattimento a turni che richiede un'attenta pianificazione strategica.
Le caratteristiche principali includono la manipolazione del tempo su di una timeline che consente di gestire le diverse azioni delle unità, alterando l'ordine dei turni per superare in astuzia i nemici; lo sfruttamento dell'ambiente circostante, ossia degli elementi dello scenario, per causare esplosioni, incendiare i nemici o bloccarne la visuale, influenzando così l'esito dello scontro; l'uso tattico del posizionamento, sfruttando vari elementi dello scenario; e la personalizzazione, con tante abilità sbloccabili.