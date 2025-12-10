Il nuovo sparatutto di John Romero è salvo e riprogettato ispirandosi a Elden Ring

Lo studio di sviluppo non era stato chiuso, ma tutti i dipendenti erano stati allontanati e i due Romero si erano dovuti mettere alla ricerca di un nuovo editore . L'accordo è arrivato, non si sa bene ancora con chi, ma John Romero ha recentemente dichiarato che il progetto "ha superato la cancellazione".

I recenti licenziamenti di massa di Microsoft avevano coinvolto anche Romero Games, la compagnia fondata da John e Brenda Romero, che aveva perso i finanziamenti per il suo nuovo gioco.

John Romero , uno degli autori di DOOM (quello originale), è riuscito a salvare il suo nuovo gioco , che dovrebbe essere uno sparatutto in prima persona. Lui stesso ha affermato che è "sopravvissuto", ed è stato riprogettato per somigliare in qualche modo a Elden Ring di FromSoftware, filosoficamente parlando, la sua nuova fonte d'ispirazione.

Esperienza alla Elden Ring

Romero ha parlato del gioco cancellato al Salón del Videojuego de Madrid. Alla conferma del salvataggio avvenuto, ha ricevuto molti applausi.

"Ci sono circa 110 persone che stanno lavorando al gioco," ha detto Romero, aggiungendo che è stato "completamente riprogettato". Ha inoltre affermato che il prossimo gioco dello studio "non ha nulla a che fare" con quello precedente, ma che ne "incorpora molti elementi".

"Non stiamo ripartendo da zero," ha detto lo sviluppatore. "Possiamo prendere dei pezzi e inserirli in un nuovo gioco indie. Abbiamo un sacco di materiale che possiamo mettere nel gioco. Il design è completamente diverso, ma il team è entusiasta del nuovo concept."

Ha aggiunto che ora è un "gioco molto più piccolo" rispetto a prima, ma per il team è "più divertente", poiché "le persone che ci lavorano sono tutti director di diversi dipartimenti, e prima non potevano occuparsi direttamente di codice o design, ma ora possiamo farlo. Possiamo fare ciò in cui siamo davvero bravi. Ed è per questo che i piccoli team sono fantastici."

Lo sviluppatore non può ancora parlare nello specifico del design, ma ha detto che "non ha mai giocato a un gioco simile" prima d'ora. Sappiamo però che si tratta di uno shooter. "Ma le cose che fai in questo gioco saranno nuove per le persone, nel modo in cui attraversare Elden Ring è stata un'esperienza davvero nuova," ha detto.

"Era un posto molto folle, un mondo diverso, ed era davvero bello esplorarlo e chiedersi 'che cos'è quello?'," ha aggiunto Romero. "Questa è l'idea dietro a ciò che stiamo facendo con questo gioco."

A questo punto non ci resta che aspettare che venga presentato, nella speranza che non capitino altri incidenti di percorso.