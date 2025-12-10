Il televisore Xiaomi S Pro Mini LED da 55" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il televisore Xiaomi TV S Pro Mini LED da 55" a 649 € invece di 699 €, permettendoti di risparmiare il 7%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del televisore
Si tratta in questo caso di un televisore da 55" con tecnologia avanzata Mini LED, in grado di offrire controllo preciso di luci e ombre. Il sensore regola automaticamente luminosità e tonalità in base all'ambiente, mentre HDR Ambient Adaptive Mapping ottimizza i colori, garantendo immagini brillanti e scene scure nitide in qualsiasi contesto.
Troviamo inoltre refresh rate nativo a 144Hz per catturare con precisione ogni dettaglio in movimento, mentre la modalità Game Boost offre un'esperienza super veloce a 288Hz con supporto VRR. A contribuire troviamo il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, per un'esperienza audio da cinema.