Dragon Quest III HD-2D Remake è in promozione su Amazon: è (quasi) al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante per i fan di Dragon Quest che vogliono ripercorrere le avventure di un capitolo iconico o per chi, invece, ci si approccia per la prima volta. Dragon Quest III HD-2D Remake, infatti, è in offerta con uno sconto attivo del 37% per un prezzo finale di 44,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Dragon Quest III HD-2D Remake riporta in vita il celebre classico con una veste completamente rinnovata, capace di fondere alla perfezione nostalgia e modernità, questo grazie al meraviglioso stile artistico HD-2D, che combina pixel art e grafica tridimensionale.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento rimane fedele alle origini della serie, proponendo le tradizionali battaglie a turni ma arricchite da animazioni più dinamiche e opzioni pensate per velocizzare il ritmo. È possibile regolare la rapidità degli scontri o affidarsi alla funzione di combattimento automatico, ideale per affrontare con comodità gli incontri più semplici.
Il remake permette inoltre di esplorare un mondo vasto e pieno di sorprese. Ogni regione nasconde luoghi affascinanti, tesori inattesi e sfide che metteranno alla prova anche gli avventurieri più esperti, invitando a scoprire ogni angolo della mappa. A completare l'esperienza c'è la splendida colonna sonora. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla recensione di Dragon Quest III HD-2D Remake.