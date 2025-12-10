Dragon Quest III HD-2D Remake è in promozione su Amazon: è (quasi) al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante per i fan di Dragon Quest che vogliono ripercorrere le avventure di un capitolo iconico o per chi, invece, ci si approccia per la prima volta. Dragon Quest III HD-2D Remake, infatti, è in offerta con uno sconto attivo del 37% per un prezzo finale di 44,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Dragon Quest III HD-2D Remake riporta in vita il celebre classico con una veste completamente rinnovata, capace di fondere alla perfezione nostalgia e modernità, questo grazie al meraviglioso stile artistico HD-2D, che combina pixel art e grafica tridimensionale.