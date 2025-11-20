0

Dragon Quest III HD-2D Remake per PS5 e Switch è in sconto per il Black Friday di Amazon

In occasione del Black Friday di Amazon abbiamo modo di acquistare Dragon Quest III HD-2D Remake per PS5 e Switch a un prezzo speciale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/11/2025
Il Black Friday è finalmente iniziato e gli appassionati di videogiochi, tecnologia, cultura geek e non solo possono fiondarsi sulle pagine di Amazon Italia per mettere le mani sui prodotti più interessanti con gli sconti migliori. Dal nostro lato vogliamo consigliarvi ciò che più riteniamo valido e per questo motivo vi suggeriamo Dragon Quest III HD-2D Remake, a un ottimo prezzo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Che gioco è Dragon Quest III HD-2D Remake

Dragon Quest III HD-2D Remake è il rifacimento di Dragon Quest 3, il prequel dei primi due capitoli di DQ e quindi perfetto come primo titolo da giocare se volete scoprire questi grandi classici di Square Enix.

Questa versione del videogioco propone una grafica completamente ricreata con lo stile HD-2D che unisce la classica pixel art con uno stile più moderno, in 3D, con effetti grafici di alto livello e un impatto grafico che può soddisfare giocatori nuovi e più "esperti". Si tratta di un gioco di ruolo a turni, come l'originale.

