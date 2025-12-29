4

La classifica dei giochi più attesi del 2026 giapponese è simile alla vostra?

Il prossimo anno è quasi tra noi e dobbiamo assolutamente iniziare a ragionare su quali sono i videogiochi che più attendiamo, per capire cosa vorremo e potremo giocare nei prossimi mesi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/12/2025
Diana di Pragmata

Con l'inizio del 2026 dietro l'angolo, è necessario iniziare a ragionare su quali sono i nostri giochi più attesi per il prossimo anno, magari per fare un calendario personalizzato delle uscite e iniziare a capire quali periodi sono pieni e quali invece richiederanno l'accesso al backlog.

Se vi serve ispirazione per ragionare sui giochi in uscita, potete sfruttare la classifica giapponese dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, secondo i voti raccolti tra il 10 e 16 dicembre.

La Top 30 dei giochi più desiderati

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 567 voti
  2. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 472 voti
  3. [PS5] Resident Evil Requiem - 429 voti
  4. [NS2] Pokémon Pokopia - 398 voti
  5. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 345 voti
  6. [PS5] Persona 4 Revival - 339 voti
  7. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 307 voti
  8. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 196 voti
  9. [NS2] Mario Tennis Fever - 180 voti
  10. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 172 voti
  11. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 170 voti
  12. [NS2] Splatoon Raiders - 166 voti
  13. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 164 voti
  14. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 156 voti
  15. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 133 voti
  16. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 129 voti
  17. [PS5] Nioh 3 - 127 voti
  18. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 119 voti
  19. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 108 voti
  20. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 106 voti
  21. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 101 voti
  22. [NSW] Akiba Lost - 98 voti
  23. [NS2] Akiba Lost - 85 voti
  24. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 71 voti
  25. [NSW] Tales of Berseria Remastered - 69 voti
  26. [NS2] Winning Post 10 2026 - 67 voti
  27. [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 66 voti
  28. [PS5] Code Vein 2 - 64 voti
  29. [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 61 voti
  30. [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 60 voti

Come sempre domina Pragmata, che i giapponesi attendono con grande ardore. Non stupisce inoltre che Dragon Quest 7 Reimagined appaia tre volte in Top 10, visto che la saga è amatissima in Sol Levante. Nel complesso, i nomi proposti sono però quelli più noti, con Pokémon Pokopia che è salito parecchio di classifica in classifica.

Diteci, quali sono i giochi che voi attendete di più?

