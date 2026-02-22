Super Battle Golf su Steam ha già venduto più di 100.000 copie

Lo studio di sviluppo Brimstone ha annunciato su Steam che il suo Super Battle Golf , un simulatore di golf non ortodosso in cui i giocatori non prendono a mazzate solo le palle per fare buca, ma anche i loro proprietari per eliminarli, ha venduto più di 100.000 copie nel giro di 48 ore . Considerate che è disponibile dal 19 febbraio, quindi allo stato attuale le vendite saranno anche migliorate.

Successo rapido

Il successo pare essere dovuto alla conquistata viralità del titolo, come spesso accade di questi tempi in cui conta sempre di più finire nel giro dei live stream, che consentono di far arrivare all'attenzione del grande pubblico anche titoli poco rifiniti.

L'immagine che celebra il successo di Super Battle Golf

Non sappiamo se sia questo il caso, ma sappiamo che sono stati gli sviluppatori stessi a spiegare di aver realizzato Super Battle Golf nel giro di soli quattro mesi e mezzo. Davvero pochissimi per un videogioco moderno.

Comunque sia, ai giocatori sta piacendo, nonostante qualche problema, tanto che può vantare il 97% di recensioni positive su Steam, per una media voto estremamente positiva.

Anche il numero di giocatori è buono, con il picco massimo di presenze contemporanee sui server che ha raggiunto i 16.433 utenti.

Il successo ha anche garantito il futuro di Super Battle Golf, che presto sarà aggiornato con un nuovo bioma, corredato da 8 buche, due nuovi oggetti, e tanti altri oggetti cosmetici ed emote.