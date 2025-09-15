I visori VR sono usati dai golfisti europei per abituarsi agli insulti dei fan USA

Sappiamo che è un esempio alquanto specifico, ma è esattamente quanto sta accedendo in questo periodo.

I visori VR sono per i videogiocatori un modo alternativo per vivere la propria passione, ma hanno molti altri scopi, come ad esempio permettere ai golfisti europei di abituarsi a giocare in mezzo a una folla di americani che urlano e li insultano .

La VR come allenamento per golfisti

La prossima settimana i golfisti professionisti di Europa e USA si scontreranno nella Ryder Cup, che ha luogo al Bethpage Black Course in Farmingdale, New York. Per prepararsi a questo tipo di percorso, giocatori come Rory McIlroy stanno usando i visori VR per allenarsi, ma non per migliorare il proprio swing ma per abituarsi a sentire un sacco di rumore e parole pesanti attorno a sé mentre cercano di concentrarsi.

Rory McIlroy che esulta dopo una vittoria sul campo da golf

Secondo quanto indicato, Rory McIlroy ha specificatamente usato l'impostazione più alta possibile nel simulare il pubblico americano, supponiamo perché non ha grandi aspettative nei confronti dei fan USA. "Si tratta solo di simulare le immagini, i suoni e i rumori. Sono queste le cose con cui dovremo fare i conti".

Quando gli è stato chiesto che tipi di insulti sono stati programmati all'interno della simulazione, McIlroy ha affermato: "Non vuoi saperlo. Non per un articolo." Al tempo stesso, sebbene sfrutti questa tecnologia, ritiene che nulla possa prepararti a quel tipo di situazione fino a quando non ci sei dentro.

"Puoi indossare tutti i visori VR che vuoi e puoi fare tutta una serie di cose diverse che stiamo cercando di fare per prepararci, ma quando il tuo primo campo del venerdì diventa reale devi adeguarti a ciò che accade".