Questi stravolgimenti non hanno fatto perdere né il pelo né il vizio al gioco, in quanto l'eredità si è mantenuta bene, anche se senza particolari guizzi.

In un periodo nel quale il concetto di esclusiva diventa sempre più sfumato, non è strano vedere come una serie storicamente pubblicata su console Sony PlayStation debutti anche su Nintendo Switch (e PC). Da questo punto di vista Everybody's Golf: Hot Shots rappresenta un vero e proprio capitolo di rottura per la saga golfistica giapponese, che abbandona anche il suo storico sviluppatore, Clap Hanz, per venire affidata a HYDE es essere pubblicata sotto etichetta Bandai Namco.

Mazze e palline

Il golf è uno sport che è cresciuto tanto negli anni a livello mondiale, ma l'anima di Everybody's Golf non è cambiata: proiettato continuamente in una dimensione stilisticamente giapponese, la sua atmosfera e l'approccio al dialogo con il giocatore è rimasto immutato, costantemente pervaso da humour, design e personaggi tipici del modo di esprimersi del Sol Levante. Con personaggi un po' deformed un po' chibi, sicuramente peculiari e difficilmente accostabili al golf, il cast di Hot Shots si arricchisce di nuove leve, che saranno centrali nelle prime fasi della modalità Storia.

Curiosamente, il feeling con la mazza rimane ben confezionato, al netto di tecnicismi sicuramente meno evoluti rispetto al resto dell'offerta videoludica, ma questo non è per forza un male. Nel suo tentativo di portare a bordo utenze differenti dal solito, Hot Shots si pone a metà strada tra un arcade e un simulativo, permettendo un ingresso semplice nel suo mondo e nelle sue traiettorie ma lasciando spazio per crescere, evolversi a livello ludico.

Tutto sommato, l'esperienza di tiro è soddisfacente: stiamo pur sempre parlando di una serie che mischia il surreale con il realistico, ma la fisica, la gestione delle inerzie, gli eventi atmosferici, il design delle buche sono elementi che risuonano facilmente con le corde di chi cerca un'esperienza pronta per l'uso, con un buon gradiente di sfida, non banale, ma nemmeno iper complessa.

Atmosfere, espressioni, doppiaggi: tutto è assolutamente in linea con lo stile giapponese moderno

Ci siamo divertiti ad arricchirci di oggetti ed equipaggiamento e avanzare nelle buffe vicende personali della modalità Storia, anche se ammettiamo che la semplicità dei dialoghi a volte è disarmante. Probabilmente è ciò che vuole l'utenza che acquista da sempre Everybody's Golf, però alcune scenette sono talmente viste e riviste da risultare ridondanti. Per fortuna, tutto sommato, l'IA degli avversari si comporta dignitosamente: con delicatezza, il gioco sa dosare la propria cattiveria, evitando di umiliare il giocatore alle prime armi, ma rappresentando un degno avversario andando avanti con la storia. Ci sono tantissimi oggetti sbloccabili, elementi estetici, abiti: chi adora vestire i propri alter-ego digitali ha tanto da scoprire. A patto, ovviamente, di resistere al doppiaggio inglese di Dino, che butta nel mucchio termini in italiano doppiati a metà tra il grottesco e il comico.