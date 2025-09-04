Galaxy Tab S11 e S11 Ultra: Samsung punta su AI e produttività con i suoi tablet più sottili di sempre

La nuova serie Tab S11 porta Galaxy AI su due modelli pensati per creatività e lavoro, con DeX evoluto, display Dynamic AMOLED 2X e chipset Dimensity 9400+.

Samsung ha presentato la nuova famiglia Galaxy Tab S11, composta da due modelli: Tab S11 e Tab S11 Ultra. Entrambi ereditano le funzionalità Galaxy AI di One UI 8, concepite per rendere più naturale l'interazione multimodale tramite voce, scrittura e tocco. L'obiettivo è offrire strumenti che vadano oltre la semplice fruizione multimediale, trasformando i tablet in vere piattaforme per produttività e creatività. Con oltre 400 milioni di utenti Galaxy AI attivi, l'azienda punta a consolidare la sua leadership anche nel segmento tablet premium.

Galaxy AI e nuove esperienze multimodali Con One UI 8, Galaxy AI diventa il cuore dell'esperienza, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con il tablet. L'assistente Gemini Live permette di condividere lo schermo o ciò che viene ripreso dalla fotocamera e di dialogare in tempo reale con l'intelligenza artificiale, che riconosce il contesto e fornisce spiegazioni, riassunti o interpretazioni dei contenuti visualizzati. Tenendo premuto il tasto laterale si attiva Gemini e si possono impartire comandi che attraversano più applicazioni in un'unica richiesta, come chiedere di riassumere un articolo e salvarlo direttamente in Samsung Notes. Oltre a queste funzioni, Galaxy AI supporta strumenti come l'Assistente al disegno, che trasforma schizzi grezzi in immagini pulite e riutilizzabili, e l'Assistente alla scrittura, che adatta tono e stile dei testi per garantire chiarezza ed efficacia nella comunicazione. La finestra AI compatta, sempre accessibile, permette di riassumere i contenuti sullo schermo senza perdere la concentrazione, mentre la funzione Cerchia e Cerca con Google offre approfondimenti contestuali, traduzioni istantanee e informazioni aggiuntive su qualsiasi elemento visualizzato. Samsung Galaxy S25 FE: l'AI diventa il cuore dell'esperienza "Fan Edition" Un ruolo importante è affidato alla S Pen, completamente riprogettata per offrire maggiore comfort e precisione. La punta conica consente un angolo di inclinazione più ampio e preciso, mentre il corpo esagonale garantisce una presa ergonomica, stabile e naturale. Strumenti come i promemoria rapidi e la possibilità di annotare direttamente in Samsung Notes senza cambiare applicazione contribuiscono a rendere il lavoro e la creatività più immediati.

Multitasking avanzato con Samsung DeX Il multitasking raggiunge un nuovo livello grazie alla versione aggiornata di Samsung DeX, che consente di sfruttare la modalità estesa per trasformare il Galaxy Tab S11 in un secondo monitor e realizzare una configurazione a doppio schermo. L'esperienza diventa più simile a quella di un desktop, con la possibilità di spostare documenti, presentazioni e contenuti da uno schermo all'altro in maniera naturale. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla possibilità di creare fino a quattro ambienti di lavoro personalizzati, ciascuno pensato per contesti diversi, dal lavoro alla creatività fino alla pianificazione personale. La Book Cover Keyboard Slim integra un tasto Galaxy AI dedicato che rende ancora più veloce l'accesso agli strumenti intelligenti, trasformando il tablet in una postazione completa e portatile.

Potenza hardware e design ultrasottile Dal punto di vista delle prestazioni, la serie introduce per la prima volta un processore a 3 nanometri. Il MediaTek Dimensity 9400+ garantisce un incremento del 24% delle performance CPU, del 27% per la GPU e del 33% per l'NPU rispetto alla generazione precedente. La dotazione di memoria parte da 12 GB di RAM e può arrivare a 16 GB nella variante Ultra con 1 TB di archiviazione interna. Le batterie, da 11.600 mAh per la Ultra e da 8.400 mAh per la Tab S11 assicurano un'autonomia di lunga durata, mentre il nuovo sistema di gestione termica consente di mantenere prestazioni elevate anche durante sessioni di utilizzo intenso. Galaxy Tab S11 Ultra si presenta come il tablet più sottile mai realizzato da Samsung, con appena 5,1 millimetri di spessore e un peso di 692 grammi, mentre le cornici ridotte a 5,2 millimetri ampliano l'area visibile dello schermo senza sacrificare la maneggevolezza. Entrambi i modelli adottano display Dynamic AMOLED 2X con luminosità di picco fino a 1600 nit, in grado di offrire immagini nitide e brillanti sia al chiuso sia all'aperto.