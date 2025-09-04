Samsung Galaxy S25 FE: l’intelligenza artificiale diventa il cuore dell’esperienza “Fan Edition”

Samsung ha svelato ufficialmente il Galaxy S25 FE, presentandolo come la porta d'ingresso al mondo premium della sua gamma di punta. Lo smartphone eredita gran parte delle innovazioni introdotte dai modelli S25 , mantenendo un prezzo più accessibile, ma senza compromessi rilevanti. Al centro dell'esperienza c'è One UI 8 con le funzionalità Galaxy AI, concepite come un compagno multimodale in grado di interagire con voce, tocco e fotocamera. L'assistente può fornire suggerimenti di viaggio o consigli di stile in tempo reale, mentre la nuova Now Bar concentra aggiornamenti personalizzati e Circle to Search con Google arriva anche nei videogiochi .

Design, display e foto

Il Galaxy S25 FE si distingue per un profilo sottile e leggero: 7,4 mm di spessore per 190 grammi, con certificazione IP68 che garantisce resistenza ad acqua e polvere. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7" FHD+ con refresh a 120 Hz e picco fino a 1.900 nit offre fluidità e visibilità all'aperto. Il corpo è più sottile e leggero (solo 7,4 mm e 190 g) con cornici uniformi più sottili per un rapporto schermo-corpo superiore. La scocca adotta Enhanced Armor Aluminum come su S25/S25+, mentre il Gorilla Glass Victus+ fronte/retro e la certificazione IP68 proteggono da graffi, urti, acqua e polvere. Le finiture "hazy" opache nelle colorazioni Navy, Icy Blue, Jet Black e White aggiungono un tocco premium.

Il sistema camera unisce un sensore wide da 50 MP, un tele da 8 MP con zoom ottico 3x e un'ultra-grandangolare da 12 MP, mentre la frontale da 12 MP aggiornata assicura selfie più ricchi e definiti. L'Object-Aware Engine riconosce soggetti e luci regolando automaticamente tonalità e texture, mentre la modalità a basso rumore potenzia la Nightography per foto pulite al buio.

Tra gli strumenti IA spiccano Modifica Generativa (rimozione distrazioni e riempimento dello sfondo con risultati più naturali grazie al miglior riconoscimento di ombre e contesti), Slow-mo istantaneo (trasforma qualsiasi clip in slow motion con un tocco) e Regola audio (rimuove voci, musica, vento, suoni naturali, folla e rumori). Con One UI 8 queste funzioni non sono più confinate al solo editor video: le ritrovate anche in Galleria, Lettore video, Registratore vocale, Note e nelle app core.