Exynos 2600, trapelano nuovi dettagli sul processore per Galaxy S26

Emergono nuove informazioni dedicate al processore Exynos 2600 , che dovrebbe debuttare su alcuni modelli della serie Galaxy S26, in particolare S26 e S26 Plus (in alcuni mercati). La nuova fonte, piuttosto attendibile, ha pubblicato altri dettagli tra GPU, frequenze e architettura. Chiaramente restiamo in attesa di conferme o smentite ufficiali, ma nel frattempo vediamo le novità.

Le caratteristiche

A riportare le informazioni è stato il noto leaker Ice Univerce. Prima di tutto, secondo la fonte, si tratta di un processo produttivo a 2 nanometri. Il chipset ha inoltre una CPU a 10 core, con un cluster con clock a 3,9 GHz, un secondo a 3,25 GHz e un terzo a 2,75 GHz, velocità inferiori a quelle delle CPU Snapdragon 8 Elite Gen 5 o MediaTek Dimensity 9500, ma superiori al Tensor G5, che ha una velocità massima di 3,78 GHz.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ad ogni modo, ciò non fa automaticamente dell'Exynos 2600 un processore meno performante degli altri. I dati da analizzare sono diversi e non sono esclusivamente legati alla velocità di clock. Va anche considerato il tipo di core, la quantità di cache e diversi fattori che possono incidere. La fonte aggiunge anche che il processore è dotato della GPU AMD JUNO con frequenza di clock di 985 MHz e supporto a Vulkan 1.3. Si tratta probabilmente di un nome in codice dell'Xclipse 960 e potremmo aspettarci miglioramenti nelle prestazioni, nonché caricamenti più rapidi nei giochi.

Tuttavia, Vulkan 1.4 è già disponibile, quindi una scelta del genere è insolita. Proprio per questo motivo vi invitiamo a prendere certe informazioni con la dovuta cautela. Per ora è confermato il design a 2 nm e la CPU a 10 core, informazione già trapelata in precedenza.